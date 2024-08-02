Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Kalp Krizi Geçirdi - Son Dakika
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Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Kalp Krizi Geçirdi

Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Kalp Krizi Geçirdi

Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Turan Uzun, katıldığı halı saha maçında kalp krizi geçirdi. Uzun, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

02.08.2024 00:29  Güncelleme: 00:30
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Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Turan Uzun, katıldığı halı saha maçında kalp krizi geçirdi. Uzun, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Turan Uzun, düzenli olarak katıldığı halı saha maçında fenalaşınca aniden yere yığıldı. Uzun'un yere düştüğü gören arkadaşları hemen ilk müdahalede bulunup 112 ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Uzun, Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yaklaşık yarım saat boyunca kalp masajı yapılan Uzun, hayata tekrar tutundu. İlk müdahalenin ardından Uzun, daha ileri tedavi için Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Turan Uzun'un kalp krizi geçirdiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı olan Turan Uzun, ilçede çeşitli projelere ve etkinliklere öncülük eden bir isim olarak tanınıyor. Spor ve sosyal aktivitelerle de aktif olarak ilgilenen Uzun, yerel halk tarafından sevilen bir isim. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Kalp Krizi Geçirdi - Son Dakika

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