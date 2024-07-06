Bursa'nın Karacabey ilçesinde 5 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Karacabey ilçesi Karacabey Terminali önünde meydana geldi. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Karacabey'de 5 Otomobilin Karıştığı Zincirleme Kazada 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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