Karacabey\'de çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evde bulunan 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Karacabey ilçesi Çavuş Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Ev sahibi Mustafa T., ısınmak için sobayı yaktı. Sema T., bir süre sonra alevlerin bacayı sardığını fark etti. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilirken, mahallede bulunan yangın söndürme tankeri ile vatandaşlar yanan eve ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında evde bulunan 4 kişiden Sema T. ile Halil Y. dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Ev ise kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA