Karacabey'de Kaçak Tütün Operasyonu: 91 Bin 600 Makaron ve 108 Kilo Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Karacabey'de Kaçak Tütün Operasyonu: 91 Bin 600 Makaron ve 108 Kilo Tütün Ele Geçirildi

Karacabey\'de Kaçak Tütün Operasyonu: 91 Bin 600 Makaron ve 108 Kilo Tütün Ele Geçirildi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda, bir iş yerinde ve depoda yapılan aramalarda 91 bin 600 adet içi doldurulmuş makaron, 108 kilo kıyılmış tütün mamulü, 246 adet sahte bandrol ve çok sayıda boş sigara kutusu ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

03.05.2024 15:15
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde iş yeri ve depoya polisin düzenlediği operasyonda 91 bin 600 adet içi doldurulmuş makaron, 108 kilo kıyılmış tütün mamulü, 246 adet sahte bandrol ve çok sayıda boş sigara kutusu kaçak tütün ele geçirildi.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Karacabey'de piyasaya sürülmeye hazır kaçak tütün olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Drama Mahallesi'nde M.M. (56)'ya ait iş yeri ve depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda 182 paket sigara, 282 kutu 200'lü doldurulmuş makaron, 10 koli doldurulmuş makaron olmak üzere toplamda 108 kilogram kıyılmış tütün mamulü, 91.600 adet doldurulmuş makaron, 246 adet sahte bandrol ve çok sayıda boş sigara kutusu ele geçirildi.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kayıt dışı ticaretin önüne geçmek, yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan M. M.(56) hakkında adli işlem başlatılırken, emniyette alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karacabey'de Kaçak Tütün Operasyonu: 91 Bin 600 Makaron ve 108 Kilo Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karacabey'de Kaçak Tütün Operasyonu: 91 Bin 600 Makaron ve 108 Kilo Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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