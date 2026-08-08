Karacabey\'de Orman Yangını

Bursa'nın Karacabey ilçesi Hayırlar Mahallesi'nde makilik alanda orman yangını çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Ekipler karadan müdahaleye başladı. Alevlerin büyüme riskine karşı tedbir amaçlı bir helikopter de bölgeye yönlendirildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Çevrede yaşayan vatandaşlar, yoğun duman nedeniyle tedirgin olurken, güvenlik güçleri bölgeye giriş çıkışları kontrol altına aldı. Bazı alanlarda alevlerin tarım alanlarına da sıçradığı görülüyor.