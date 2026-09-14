Karacabey'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosikletteki 2 kişi yaralandı
Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Sırabademler Mahallesi'nde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Karacabey ilçesi Sırabademler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde bulunan otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi yola savrularak yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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