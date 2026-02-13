Karacabey\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 19.30 sıralarında Karacabey ilçesi Yenisarıbey mevkiinde yaşandı. Mert V. (23) idaresindeki 16 AYB 772 plakalı kamyon, Süleyman Ö. (62) yönetimindeki 16 AHR 174 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan sürücü Süleyman Ö. ile araçtaki Gülsen Ö. (51) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Karacabey Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.