Karacabey'de zanlının takipçisi 15 kat artarken 'yakışıklı' yorumlar infial yarattı - Son Dakika
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Karacabey'de zanlının takipçisi 15 kat artarken 'yakışıklı' yorumlar infial yarattı

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Karacabey\'de zanlının takipçisi 15 kat artarken \'yakışıklı\' yorumlar infial yarattı
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Bursa Karacabey'de 18 yaşındaki Gökçe Alkan'ın ölümüne ilişkin tutuklanan Mustafa B.'nin sosyal medya hesabının takipçisi kısa sürede yaklaşık 15 kat arttı. Bazı kullanıcıların onu 'yakışıklı' ve 'tipi iyi' diyerek takip etmesi tepkiyle karşılandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 18 yaşındaki Gökçe Alkan'ın hayatını kaybettiği cinayetin ardından tutuklanan 24 yaşındaki Mustafa B.'nin sosyal medya hesabında yaşanan hareketlilik tepki çekti. Cinayet şüphelisinin takipçi sayısının kısa sürede yaklaşık 15 kat arttığı görülürken, bazı kullanıcıların takip gerekçelerini "Yakışıklı" ve "Tipi iyi" şeklinde ifade etmeleri sosyal medyada infial oluşturdu.

BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ

İddiaya göre, 18 yaşındaki Gökçe Alkan, erkek arkadaşı Mustafa B. ile otomobille ormanlık alana gitti. İkili arasında ayrılık meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa B.'nin genç kızın boğazını keserek ölümüne neden olduğu iddia edildi. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklandı.

"YAKIŞIKLI, TİPİ İYİ"

Cinayetin ardından Mustafa B.'ye ait olduğu belirtilen sosyal medya hesabında dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Hesabın takipçi sayısının kısa süre içerisinde yaklaşık 15 kat arttığı görüldü. Asıl tepki çeken ise hesabı takip eden bazı kişilerin gerekçeleri oldu. Bir kullanıcıya "Neden bir kadın olarak bir kadın katilini takip ediyorsun" sorusu yöneltilirken, verilen "Yakışıklı diye" yanıtı pes dedirtti. Başka bir kullanıcı ise aynı soruya "Tipi iyi" şeklinde cevap verdi.

Karacabey'de zanlının takipçisi 15 kat artarken 'yakışıklı' yorumlar infial yarattı

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Gökçe Alkan'ın hayatını kaybettiği vahşetin ardından cinayet şüphelisinin dış görünüşü üzerinden değerlendirilmesi ve takipçi kazanması sosyal medyada büyük tepki topladı. Bir tarafta 18 yaşındaki bir genç kızın yarım kalan hayatı, diğer tarafta ise cinayet şüphelisinin sosyal medya hesabına yönelen takipçi akını vatandaşlar tarafından kaygıyla karşılandı.

Sosyal medya kullanıcılarının suç ve şiddet olaylarına gösterdiği ilginin, olayın mağdurundan koparak şüpheliyi merkeze alması dikkat çekti. Özellikle cinayet şüphelisinin fiziksel görünümünü gerekçe göstererek takip edildiğinin ifade edilmesi, sosyal medyada suç ve suçlunun övülmesi tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Gökçe'nin ailesi ve yakınları acı içinde genç kızın yasını tutarken, cinayet şüphelisinin hesabındaki takipçi artışı ve bazı kullanıcıların yorumları tepki çekmeye devam ediyor. Uzmanlar, suç ve şiddet olaylarının sosyal medyada ilgi odağı haline getirilmesinin toplumsal açıdan olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekerken, yaşanan olay sosyal medyanın suç ve suçluyu özendirme konusundaki etkisini yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak: İHA
Sosyal MedyaSosyal MedyaKaracabey3. SayfaCinayetGüncelMedyaGökçeBursaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Karacabey'de zanlının takipçisi 15 kat artarken 'yakışıklı' yorumlar infial yarattı - Son Dakika
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