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Karacadağ Kayak Merkezi'nde Davul Çalan Adam Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Karacadağ Kayak Merkezi'nde Davul Çalan Adam Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Karacadağ Kayak Merkezi\'nde Davul Çalan Adam Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'a yaklaşık 60 kilometre mesafede bulunan Karacadağ Kayak Merkezi'nde halay çeken gruba davul çalan bir adam, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Şanlıurfa ile Diyarbakır arasındaki sınırları arasındaki Karacadağ Kayak Merkezi'nde yaşanan olayda, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen davulcu kurtarılamadı.

03.02.2024 20:15
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Diyarbakır'a yaklaşık 60 kilometre mesafede bulunan Karacadağ Kayak Merkezi'nde halay çeken gruba davul çalan adam, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, Şanlıurfa ile Diyarbakır arasındaki sınırları arasındaki Karacadağ Kayak Merkezi'nde ismi öğrenilmeyen adam, halay çeken gruba davul çaldığı esnada kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen davulcu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Karacadağ Kayak Merkezi'nde Davul Çalan Adam Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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