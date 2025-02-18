Karacasu Belediyesi Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor

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Aydın'ın Karacasu ilçesinde belediye ekipleri, ilçe girişinden merkeze kadar olan yol hattı boyunca temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Karacasu Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Belediye Başkan vekilimiz Ruhi Öncü, Belediye Başkan Yardımcımız Murat Büyükgümüş ile birlikte ilçe girişimizden başlayıp ilçe merkezimize kadar devam edecek olan temizlik çalışmalarını yerinde inceledi. Daha temiz ve düzenli bir Karacasu için ekiplerimiz aralıksız çalışmaya devam ediyor" denildi. - AYDIN