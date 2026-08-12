MHP eski ilçe başkanı Uysal’dan ilginç iddia: Karacasu Belediyesi’nin malzemeleri peşkeş çekiliyor - Son Dakika
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MHP eski ilçe başkanı Uysal’dan ilginç iddia: Karacasu Belediyesi’nin malzemeleri peşkeş çekiliyor

MHP eski ilçe başkanı Uysal’dan ilginç iddia: Karacasu Belediyesi’nin malzemeleri peşkeş çekiliyor
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MHP Karacasu İlçe Başkanı Mehmet Uysal, belediye şantiye deposundaki malzemelerin bazı kişilere beşinci kez peşkeş çekildiğini öne sürdü. Sosyal medyadan Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı'ya seslenen Uysal, kamu malına sahip çıkılmasını istedi. Belediye ise malzemelerin atık olduğunu ve Yazır Köyü cemiyet yerinde kullanılmak üzere verildiğini açıkladı.

Millieytçi Hareket Partisi (MHP) Karacası ilçe başkanı Mehmet Uysal, Karacasu Belediyesi'nin bazı malzemeleirnin bazı kişilere peşkeş çekildiğini iddia ederek sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile ilgilileri göreve çağırdı. Sosyal medya hesabındaki paylaşımında Beleidye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı'ya da seslenen Uysal, "Değer verdiğiniz kişiler altınızı oyuyor, belediyenin malını kendi malıymış gibi etrafına dağıtıyor. Size bir soru: Bugün Karacasu Belediyesi şantiye deposundan kepçenin sardığı ve bir şahsın traktörle götürdüğü ne '" diye sorarak beleidyenin mallarına sahip çıkılmasını istedi. Olaydan sonra açıklama yapan Karacasu Beleidyesi, malzemeleirn atıl durumdaki malzemeler olduğunu belirtti.

MHP'li Mehmet Uysal paylaşımında belediyeye ait malzemelerin 5. defa peşkeş çekildiğine şahit olduğunu da belirterek ""Kıymetli Karacasu Belediye Başkanım ve kıymetli meclis üyeleri. Ben yazıp uyarınca bunu da alıp gazeteci arkadaşlar haberleştirince ben gözünüzde kötü, suçlu ve değersiz metal olarak görünüyorum. Lakin bakın ben yine söylüyorum; değer verdiğiniz kişiler altınızı oyuyor, belediyenin malını kendi malıymış gibi etrafına dağıtıyor. Size bir soru: Bugün Karacasu Belediyesi şantiye deposundan kepçenin sardığı ve bir şahsın traktörle götürdüğü ne ' Kimin verdiği de bende, bilginize. Bu aynı kişiye aynı yerden 5. kez traktörüne katılıp peşkeş çekilişi" ifadelerini paylaştı.

Karacasu Beleidyesi'nde yaşanan usulsüzlükleri içine sindiremediğini, hem ilçe halkının hakkını korumak hem de Belediye yönetimini uyarmak için bu paylaşımı yaptığını kaydeden Uysal, Başkan Büyükyapıcı'nın kamu malına sahip çıkmasını istedi.

Mehmet Uysal'ın paylaşımının ardından Karacasu Belediyesi resmi sosyal medcya hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, adeta kendisi ile çelişen Karacasu Beleidyesi bir yandan malzemelerin atık olduğunu dile getirirken diğer yandan belediye şantiyesinden verilen malzemelerin kamu yararına Yazır Köyü cemiyet yerinde kullanılmak üzere verildiğini belirtti.

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Mustafa Büyükyapıcı, Yerel Haberler, Mehmet Uysal, Karacasu, Politika, 3. Sayfa, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MHP eski ilçe başkanı Uysal’dan ilginç iddia: Karacasu Belediyesi’nin malzemeleri peşkeş çekiliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP eski ilçe başkanı Uysal’dan ilginç iddia: Karacasu Belediyesi’nin malzemeleri peşkeş çekiliyor - Son Dakika
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