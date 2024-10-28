Karacasu\'da Sıcak Nokta Uygulaması

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Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 'Sıcak Nokta Şok Uygulaması' gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Yenice Mahallesi'nde Asayiş, Trafik Jandarması ve KOM Şube Müdürlüğü personeli ile suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 'Sıcak Nokta Şok Uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında; 8 umuma açık işyeri kontrol edilirken, 3 bin 53 şahıs ve 89 araç sorgusu yapıldı. Kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere 24 bin 57 TL idari trafik hara cezası uygulanırken, 2 araç ve 1 sürücü trafikten men edildi. - AYDIN