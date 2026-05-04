Karacasu\'da trafik kazası: 6 yaralı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza Dereköy mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 H 7190 plakalı açık kasa kamyonet ile 33 NB 571 plakalı kamyonet yol üzerinde çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri araçta sıkışan 4 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol araçların olay yerinden kaldırılması ile normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN