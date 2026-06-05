Karacasu\'daki Anıt Ağaçların Bakımı Tamamlandı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan Kahvederesi ve Nacıpınar yaylalarındaki anıt ağaçların yaz dönemi bakım ve budama çalışmaları tamamlandı.

Özellikle yaz aylarında serin havası nedeniyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kahvederesi ve Nacıpınar yaylalarında yer alan anıt ağaçlar için bakım çalışması gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün yaz dönemi bakım programı kapsamında yürütülen çalışmalarda, ağaçların kuruyan dalları budanarak muhtemel kırılma ve kopmalara karşı gerekli önlemler alındı.

Yetkililer, doğal miras niteliğindeki anıt ağaçların korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla bakım çalışmalarının düzenli olarak sürdürüldüğünü belirtti. Yapılan çalışmalarla hem ziyaretçilerin güvenliğinin artırılması hem de ağaçların sağlıklı gelişiminin desteklenmesinin hedeflendiği ifade edildi. - AYDIN