Pakistan'ın Karaçi kentinde inşaat halindeki 6 katlı binanın çöktüğü olayda can kaybı 3'e, yaralı sayısı 14'e yükseldi.

Pakistan'ın Karaçi kentinde inşaat halindeki 6 katlı binanın çöktüğü olayda can kaybı yükseldi. Acil durum ekiplerinin olay yerindeki arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken yetkililer, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e, yaralananların sayısının ise 14'e yükseldiğini açıkladı.

Binada olay anında sadece inşaat işçilerinin olduğu bildirilmişti. Karaçi Belediye Başkanı Murtaza Wahab, söz konusu binanın belediye tarafından yıkılacağını fakat mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle söz konusu yıkımın gerçekleştirilemediğini ifade etmişti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de binanın çökmesi nedeniyle üzüntüsünü dile getirerek hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilemişti.