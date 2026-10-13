Karaçi-Peşaver treni raydan çıktı; 14 vagon devrildi, 6 yolcu öldü, 30 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karaçi-Peşaver treni raydan çıktı; 14 vagon devrildi, 6 yolcu öldü, 30 kişi yaralandı

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Pakistan'da Karaçi-Peşaver treni Multan'daki köprü yakınlarında raydan çıkarak 14 vagonuyla devrildi; 6 yolcu öldü, 30 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken Başbakan Şahbaz Şerif kurtarma çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdi.

Pakistan'da bir trenin 14 vagonunun da raydan çıkarak devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybederken 30 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Karaçi'den Peşaver'e doğru seyreden tren Peşaver eyaletine bağlı Multan kentindeki bir köprü yakınlarında raydan çıktı. Olayda 6 yolcu hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı. Olayın ardından kurtarma çalışmaları başlatılırken yaralılar tedavi için hastaneye sevk edildi. Kurtarma ekipleri, 13 vagonda arama-tarama çalışmalarının tamamlandığını, bir vagonda ise çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bir yolcu, kaza öncesinde görevlilerin dokuz numaralı vagonda onarım yaptığını söyledi.

Başbakan Şahbaz Şerif olayı yakından takip ettiğini belirterek, kazada yaralanan yolcularla ilgili endişelerini dile getirdi. Şerif, yetkililere kurtarma çalışmalarını hızlandırma talimatı verdi.

Kaynak: İHA
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