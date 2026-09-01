Karadağ'ın Danilovgrad kentinde atış poligonunda 3 kişiyi öldüren Rus şüpheli, polis kuşatmasında intihar etti - Son Dakika
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Karadağ'ın Danilovgrad kentinde atış poligonunda 3 kişiyi öldüren Rus şüpheli, polis kuşatmasında intihar etti

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Karadağ'ın başkenti Podgoritsa yakınlarındaki Danilovgrad şehrindeki bir atış poligonunda dün üç kişiyi öldüren 30 yaşındaki Rus vatandaşı Mihail Nikolayeviç Şabunyin, saatler süren kaçışın ardından Herceg Novi yakınlarındaki ormanlık alanda polis tarafından kuşatıldı. Şüpheli, polise ateş açtıktan sonra intihar etti. Olayda 20, 24 ve 67 yaşlarındaki üç Karadağ vatandaşı hayatını kaybetti; hükümet 1-2 Eylül'ü ulusal yas ilan ederken, Danilovgrad'da eğitim öğretim yılı 3 Eylül'e ertelendi.

Karadağ'ın Danilovgrad şehrindeki bir atış poligonunda 3 kişiyi öldürdüğünden şüphelenilen 30 yaşındaki bir Rus vatandaşı, saatler süren kaçışın ardından polis tarafından kuşatıldıktan sonra intihar etti.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa yakınlarındaki Danilovgrad şehrindeki bir atış poligonunda üç kişiyi öldürmekle suçlanan 30 yaşındaki Rus vatandaşı Mihail Nikolayeviç Şabunyin, saatler süren kaçışın ardından bu sabah erken saatlerde sahil kenti Herceg Novi yakınlarındaki bir ormanlık alanda polis tarafından kuşatıldı. Karadağ polisi tarafından yapılan açıklamaya göre şüpheli, polise ateş açtıktan sonra intihar etti.

Karadağ Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, dün Danilovgrad'daki atış poligonunda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 20 yaşındaki Nemanja Kapor, 24 yaşındaki Petar Globarevic ve 67 yaşındaki Momir Radonjic isimli Karadağ vatandaşları hayatını kaybetti. Silahlı şüphelinin kurbanlardan birine ait araçla birlikte olay yerinden kaçmasının ardından polis, bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak saldırganın yakalanması için insan avı başlattı.

Bölgedeki vatandaşlara şüpheli kontrol altına alına kadar evlerinden çıkmama ve tanımadıkları kişilerle iletişim kurarken dikkatli olma çağrısı yapan polis, şehir, bölge ve ülkeye giriş çıkışlarda kontrolleri sıkılaştırdı. Özel birliklerin ve bir helikopterin de katıldığı saatler süren arama çalışmalarının ardından şüpheli, olay mahallinden 120 kilometreden fazla uzaklıktaki popüler turizm kenti Herceg Novi'nin yukarısındaki bir ormanlık alanda tespit edildi.

Karadağ Emniyet Müdürü Lazar Scepanovic, şüphelinin 03.35 sularında çembere alındığını ifade ederek, "Kuşatılan ve kaçacak yeri kalmayan şüpheli, polise ateş açtıktan sonra ateşli silahla intihar etti" dedi.

Karadağ hükümeti, trajik olay nedeniyle aldığı kararla 1 ve 2 Eylül günleri için ulusal yas ilan etti. Trajedinin yaşandığı Danilovgrad kentinde ise eğitim öğretim yılının iki gün erteleme ile 3 Eylül'de başlamasına karar verildi.

Kaynak: İHA

Eğitim Öğretim Yılı, Milli Yas, Güvenlik, 3. Sayfa, Karadağ, Hükümet, Eylül, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karadağ'ın Danilovgrad kentinde atış poligonunda 3 kişiyi öldüren Rus şüpheli, polis kuşatmasında intihar etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karadağ'ın Danilovgrad kentinde atış poligonunda 3 kişiyi öldüren Rus şüpheli, polis kuşatmasında intihar etti - Son Dakika
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