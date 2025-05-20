Karademir," "Malatya kayısısız kalırsa ekonomi durur"

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER), zirai dondan zarar gören çiftçilerle buluşarak destek çağrısında bulundu.

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir ve yönetim kurulu üyeleri, Sütlüce ve Topraktepe mahallelerinde kayısı üreticilerini ziyaret ederek hasarı yerinde inceledi. Karademir, Malatya'da tarımın ve ekonominin kalbinin kayısı olduğunu belirterek, "Kayısının olmadığı bir yıl, Malatya için bitmiş bir yıldır" dedi.

Malatya'nın son dönemde büyük afetlerle sarsıldığını kaydeden Karademir,"20 Ocak'taki deprem, 6 Şubat'taki büyük Kahramanmaraş depremi ve son olarak 12 Nisan'daki don felaketiyle Malatya ağır yara aldı. Sütlüce'deki kayısı bahçelerini gezdik, durum gerçekten vahim. Ağaçlar ve meyveler ciddi şekilde zarar gördü. Bu yıl kayısıdan verim beklemek mümkün değil. Malatya'daki ticaretin neredeyse tamamı kayısıya bağlı. Her yıl 500 milyon dolarlık kayısı ihracatı yapılıyor. Bu ürün sadece çiftçinin değil, sanayicinin, esnafın ve şehrin tamamının geçim kaynağı. Eğer kayısı yoksa, Malatya'da çarklar durur. Bu yüzden devletimizin acilen müdahale etmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Karademir, Tarım Bakanı'nın bölgeyi ziyaret ettiğini ve incelemelerde bulunduğunu hatırlatarak, gözlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek destek açıklamasında olduğunu belirterek, "Malatya kayısısız yapamaz. Bu yüzden üreticimizin yanında olunmalı. Cumhurbaşkanımızın Malatya'yı sevdiğini biliyoruz ve desteğini bekliyoruz. Biz de iş dünyası olarak sahadayız, elimizi taşın altına koymaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Sütlüce Mahalle Muhtarı Mehmet Kılıç ise, "Depremde de donda da ilk yardıma koşan yine köylü oldu. Ama şimdi ürün yok, geçim yok. Devletimizin yardımına ihtiyacımız var. Salih Başkanımıza gelip sesimizi duyurduğu için teşekkür ederiz" dedi.

Topraktepe Mahalle Muhtarı Kasım Arslan da sadece girdi desteğinin yeterli olmayacağını belirterek, "Bu yıl çiftçinin zararı büyük. Hem maddi hem manevi yıkım yaşıyoruz. Acil destek ödemeleri şart.12 Nisan günü kayısılarımız dondu, tamamen yandı. Hatta hurma ağaçlarımız bile kurudu. Geçen yıl deprem, bu yıl don Üç yıldır ürün alamıyoruz. Devletimizden can suyu bekliyoruz" diye konuştu. - MALATYA