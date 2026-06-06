Karadeniz\'de Balıkçı Teknesine Saldırı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Karadeniz'de uğradığı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı balıkçı teknesinin 2022 yılında Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde karaya oturduğu ortaya çıktı. Balıkçı teknesinde hayatını kaybeden balıkçının ise Cüneyt Varlık olduğu öğrenildi.

Kırım'ın batısında, Sivastopol açıklarında dün saldırıya uğrayan Türk bayraklı "Duru 67" isimli balıkçı teknesindeki 5 kişi yaralandı. Teknedeki yaralılar, yakınlarında bulunan "Burak Kaya" isimli balıkçı teknesine tahliye edildi. Kastamonu'nun İnebolu ilçesi istikametine doğru hareket eden teknedeki yaralılardan biri hayatını kaybetti. Balıkçı teknesinden yapılan yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCGSG-96 gemisi, 4 doktor, 15 UMKE personeli, hemşire ve yardımcı sağlık personelinden oluşan toplam 19 kişilik uzman tıbbi ekiple harekete geçti. 115 mil açıkta temas kurulan teknedeki yaralılılar ve hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi, Kastamonu'nun İnebolu ilçesine ulaştırıldı. Gemiden indirilen 4 yaralı, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ölen vatandaşın kimliği belli oldu

Tedavi altına alınan Türk balıkçıların tedavisi devam ederken, hayatını kaybeden balıkçının ise Cüneyt Varlık olduğu öğrenildi. Cüneyt Varlık'ın cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı.

Saldırıya uğrayan tekne 4 yıl önce karaya oturmuş

Öte yandan, saldırıda hasar alarak batan Duru 67 isimli teknenin 22 Eylül 2022 tarihinde Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde fırtına sebebiyle karaya oturduğu öğrenildi. Yaşanan fırtınanın ardından tamir edilmesi için Evrenye Balıkçı Barınağı'na çekilmek istenen tekne su alarak batmıştı. Ekipler tarafından yapılan çalışmaya kurtarılan tekne tamir edildikten sonra yeniden denizlere açılmaya başlamıştı. - KASTAMONU