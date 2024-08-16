Karadeniz'de batan teknedeki 3 vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Karadeniz'de batan teknedeki 3 vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde denize açılan ve batan teknedeki 3 vatandaşın cansız bedenlerine 5 gün sonra ulaşıldı. Cesetler morga kaldırıldı.

16.08.2024 13:30
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Karadeniz'de batan teknedeki 3 vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde denize açıldıkları teknenin batması neticesinde kaybolan 3 vatandaşın cansız bedenlerine ulaşıldı. 5 gün sonra bulunan cesetler morga kaldırıldı.

Olay, 11 Ağustos Pazar günü Cide ilçesi Gideros Koyu'nun 2 mil açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 metrelik "Maviş" isimli fiber tekne ile denize açılan kaptan Öztürk Kürelioğlu, Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral, Ayşenur Gürcan, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan, Gideros Koyu'nda bir süre durduktan sonra tekrar denize açıldı. Gideros Koyu'nun yaklaşık 2 mil açığında su almaya başlayan fiber tekne battı. Teknede bulunan Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral ve Ayşenur Gürcan, sesleri duyan balıkçılar tarafından kurtarıldı. Aynı teknede bulunan kaptan Öztürk Kürelioğlu, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan tüm aramalara rağmen bulunamadı. Şahısların bulunması için çalışma başlatıldı.

Olayın 5'inci gününde dalgıçlar tarafından Gideros köyünün 100 metre açığında, denizin dibinde 3 vatandaşın da cansız bedeni bulundu. Dalgıçlar tarafından bulunan cesetler, Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karadeniz\'de batan teknedeki 3 vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karadeniz'de batan teknedeki 3 vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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