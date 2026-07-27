Karadeniz'de Dron Saldırıları Artıyor - Son Dakika
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Karadeniz'de Dron Saldırıları Artıyor

Karadeniz\'de Dron Saldırıları Artıyor
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Karadeniz'de ticari gemilere dron saldırıları devam ediyor, bir gemi Trabzon'a hasarlı demirledi.

Karadeniz'de ticari gemilere yönelik tırmanan dron saldırılarının ardından isabet alan bir sivil ticaret gemisi daha hasarlı şekilde Trabzon açıklarına demirledi.

Karadeniz'deki uluslararası sularda ve liman yaklaşımlarında ticari nakliye gemilerini hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırıları, bölgedeki deniz güvenliğini en üst seviyede alarma geçirdi. Son günlerde Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışma ekseninde tırmanan karşılıklı dron operasyonları, sivil deniz taşımacılığını doğrudan vurdu.

Rusya'nın Taman Limanı'ndan yüklediği kömürü Trabzon'a ulaştırmak üzere yola çıkan İstanbul liman kütüğüne kayıtlı Mv Reyhan Sarı kuru yük gemisi, Novorossiysk açıklarında peş peşe iki dron saldırısının hedefi oldu. Saldırı sırasında bacasından ve yaşam mahallinden ağır darbe alan Türk bayraklı geminin makine dairesinde görevli 54 yaşındaki Türk personel Savaş Çakar hayatını kaybederken, yaralanan mürettebat Sahil Güvenlik helikopterleriyle Samsun'a getirilerek tedavi altına alınmıştı.

Öte yandan, sadece kuru yük gemileri değil, Karadeniz'de seyreden enerji tankerleri de İHA saldırılarından kaçamadı. Karadeniz açıklarında dron saldırısına uğrayarak güvertesinde yangın çıkan Panama bayraklı Gas Nero isimli LPG tankeri ile kimyasal taşıyan diğer bazı ticaret gemileri, Samsun Liman Başkanlığı koordinasyonundaki acil müdahalelerin ardından onarım ve sığınma amacıyla Trabzon kıyılarına yönlendirildi. LPG tankeri Gas Nero onarım işlemleri için Trabzon'un Sürmene ilçesi açıklarında güvenli bölgeye demirletildi.

Bu iki geminin dışında Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan bir LPG tankeri daha Trabzon'a gelerek Akçaabat ilçesinin Söğütlü mahallesi açıklarına demirledi. Geminin hem burun hem de kaptan köşkünden saldırıya maruz kaldığı gözlendi.

Kaynak: İHA

Denizcilik, Karadeniz, Güvenlik, 3. Sayfa, Trabzon, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karadeniz'de Dron Saldırıları Artıyor - Son Dakika

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