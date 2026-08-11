Karadeniz\'deki Ro-Ro Gemisine Dronlu Saldırı

Karadeniz'de geçen hafta dronla vurulan Türk Ro-Ro gemisinin mürettebatından Furkan Hardal, denizin ortasında yaşadıkları dehşet anlarını anlattı.

Samsun-Rusya hattında yaş sebze ve meyve yüklü termokin dorseler taşıyan Nadezhda isimli Ro-Ro gemisi, Rusya kara sularından çıkış yaptığı sırada dehşeti yaşadı. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan gemi mürettebatı Furkan Hardal (28), Samsun'da tedavi altındayken o korkunç anları anlattı.

"Önce taciz ettiler, sonra hedef aldılar"

Geminin saat 16.00 sıralarında Rusya limanından kalkış yaptığını belirten Hardal, asıl kabusun saat 17.00 sıralarında gemi karadan yaklaşık 25 mil uzaklaştığında başladığını söyledi. Başlangıçta dronların sağdan ve soldan yüksek hızla geçerek kendilerini taciz ettiğini belirten Hardal, "Daha yakından ve hızlı geçmeye başladıklarında bizi vuracaklarını anladık" dedi.

"Amaçları gemiyi durdurmak değil, katliam yapmaktı"

İlk darbeyi iskele tarafından (sol taraf) aldıklarını ve bir şoförün başından ağır yaralandığını aktaran Furkan Hardal, "Saldırı sonrası acil durum filikamız yanmaya başladı, söndüremedik. Dronlar ilk seferde doğrudan vurmadı, önce insanları bir yere topladılar. Geminin faaliyetini durdurmak için değil, tamamen öldürmeye, toplu halde katliam yapıp işin içinden çıkmaya çalıştılar" diye konuştu.

"Yaşam mahalli hedef alındı, gemi cehenneme döndü"

Toplam 6 isabet alan gemide yaşam mahallinin hedef alındığını belirten Hardal, mürettebatın hayatta kalma mücadelesini şu sözlerle aktardı: "Yaşam mahallini vurmaya başlayınca alt katlara, korunaklı bölgelere indik. Ancak herkesi bir arada görünce oraya da saldırdılar. Çarkçıbaşıyla birlikte baş tarafa kaçtık. Demir kapıyı kapatmaya çalışırken dron hemen arkamda patladı. Basınç beni 2-2.5 metre sürükledi. Oksijen ve yangın tüpleri patlamaya başladı, gemi 100 metrelik bir alev topuna dönüştü. Göz gözü görmüyordu."

"Ciğerlerine şarapnel batanlar, görme yetisini kaybedenler var"

Karbondioksit tüplerinin olduğu konteynerin arkasına saklanan personelin birbirine siper olduğunu anlatan Hardal, dışarıda kalanların ağır yaralar aldığını belirterek, "Kulak zarları delinenler, vücuduna ve akciğerlerine şarapnel saplananlar, ağır yanıkları olanlar var. Bazı çalışma arkadaşlarımız görme ve duyma duyularını yitirdi" açıklamasında bulundu.

2.5 saatlik çaresiz bekleyiş ve rampadan kurtuluş

Saldırının ardından yaklaşık 3 saat boyunca hiçbir müdahale yapılamadan kurtarılmayı beklediklerini belirten Hardal, kan kaybı ve duman zehirlenmesi tehlikesiyle burun buruna geldiklerini söyledi. Gelen Rus hücumbotunun gemiye yanaşamadığını ifade eden Hardal, "İnecek yerimiz yoktu. Orta garajın rampasını açtık ve kendimizi bir şekilde hücumbota attık. Eğer dron o sırada rampadan içeri girip dorseleri patlatsaydı gemi tamamen infilak edecekti" şeklinde konuştu.

Kendi sağlık durumu hakkında da bilgi veren Furkan Hardal, bacaklarında ciddi şarapnel ve yanık yaraları bulunduğunu, yürümesine engel bir durum olup olmadığının çekilecek tomografi sonuçlarıyla belli olacağını sözlerine ekledi.

Nadezhda isimli Ro-Ro gemisi 3 Ağustos'ta Rusya'nın Novorossiysk Limanı'nın yaklaşık 20 mil açığında saldırıya uğramış, ağır hasar alan gemi Samsun Limanı'na çekilmişti. Yaralı mürettebat da Samsun'da tedavi altına alınmıştı.