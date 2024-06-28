Karadeniz Ereğli\'de Asayiş ve Trafik Uygulaması Yapıldı

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Karadeniz Ereğli ilçesinde emniyet ekipleri tarafından genel asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama sırasında kasksız motosiklet kullanan sürücüler, yüksek sesle çevreye rahatsızlık veren araç sahipleri ve abart egzoz kullanarak gürültü kirliliğine neden olan sürücüler hakkında işlem yapıldı.

Bozhane kavşağında yapılan denetimlerde, emniyet ekipleri kasksız motosiklet kullanan sürücüleri tespit edilerek cezai işlemler uyguladı. Yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden ve abart egzozlu araç sahiplerine de cezai işlem yapıldı. Denetimlerin toplum huzurunu sağlamak ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla düzenli olarak devam edeceği ifade edildi.

Vatandaşların da trafik kurallarına uyması ve çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde davranmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. - ZONGULDAK