Plajdaki çadır ve barakalar kaldırıldı - Son Dakika
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Plajdaki çadır ve barakalar kaldırıldı

Plajdaki çadır ve barakalar kaldırıldı
26.06.2026 12:51  Güncelleme: 13:00
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde sahil bandında izinsiz kurulan çadır ve barakalar, belediye ekiplerince iş makineleri yardımıyla kaldırıldı. Çalışmalarda masa, sandalye ve şezlonglara el konuldu, kaçak su bağlantısı tespit edildi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde sahil bandında kurulan çadır ve barakalar, belediye ekiplerince kaldırıldı. Çalışmalar sırasında çeşitli malzemelere de el konuldu.

Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Mervealtı Plajı mevkiinde sahil alanında bulunan çadır ve barakalarla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerin ardından Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı koordinesinde bölgeye gelen Karadeniz Ereğli Belediyesi ekipleri, polis, çevik kuvvet ve zabıta ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri eşliğinde bölgede uygulama gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde başlayan çalışmalarda sahil alanında bulunan çadır ve barakalar iş makineleri yardımıyla kaldırıldı.

Ekiplerin yaptığı kontroller sırasında plajın arka kısmında saklanmış halde bulunduğu belirtilen masa, sandalye ve şezlonglar da toplandı. Söz konusu malzemeler, zabıta ekipleri tarafından polis eşliğinde Karadeniz Ereğli Belediyesi'ne ait depolara götürüldü.

Öte yandan, bölgede yapılan incelemelerde yaklaşık 5 kilometrelik mesafeden hortum çekilerek su bağlantısı sağlandığının tespit edildiği öğrenildi.

Yetkililer, tespitlerle ilgili gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi. Polis ve zabıta ekiplerinin güvenlik tedbirleri aldığı çalışma, gün boyunca devam eden işlemlerin ardından tamamlandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karadeniz, Zonguldak, Güvenlik, 3. Sayfa, Ereğli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Plajdaki çadır ve barakalar kaldırıldı - Son Dakika

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