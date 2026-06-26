Plajdaki çadır ve barakalar kaldırıldı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde sahil bandında kurulan çadır ve barakalar, belediye ekiplerince kaldırıldı. Çalışmalar sırasında çeşitli malzemelere de el konuldu.

Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Mervealtı Plajı mevkiinde sahil alanında bulunan çadır ve barakalarla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerin ardından Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı koordinesinde bölgeye gelen Karadeniz Ereğli Belediyesi ekipleri, polis, çevik kuvvet ve zabıta ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri eşliğinde bölgede uygulama gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde başlayan çalışmalarda sahil alanında bulunan çadır ve barakalar iş makineleri yardımıyla kaldırıldı.

Ekiplerin yaptığı kontroller sırasında plajın arka kısmında saklanmış halde bulunduğu belirtilen masa, sandalye ve şezlonglar da toplandı. Söz konusu malzemeler, zabıta ekipleri tarafından polis eşliğinde Karadeniz Ereğli Belediyesi'ne ait depolara götürüldü.

Öte yandan, bölgede yapılan incelemelerde yaklaşık 5 kilometrelik mesafeden hortum çekilerek su bağlantısı sağlandığının tespit edildiği öğrenildi.

Yetkililer, tespitlerle ilgili gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi. Polis ve zabıta ekiplerinin güvenlik tedbirleri aldığı çalışma, gün boyunca devam eden işlemlerin ardından tamamlandı. - ZONGULDAK