Karadeniz Ereğli'de zabıta müdürü cinsel taciz iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli'de zabıta müdürü cinsel taciz iddiasıyla tutuklandı

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Karadeniz Ereğli\'de zabıta müdürü cinsel taciz iddiasıyla tutuklandı
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Karadeniz Ereğli'de bir belediye çalışanının şikayetiyle başlatılan cinsel taciz soruşturmasında zabıta müdürü tutuklandı. Deliller toplandıktan sonra 'nitelikli cinsel taciz' suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen müdür hakkında tutuklama kararı verildi, soruşturma sürüyor.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde belediyede görev yapan Zabıta Müdürü H.A., bir belediye çalışanının şikayeti üzerine başlatılan cinsel taciz soruşturması kapsamında tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, belediye çalışanı Ş.A., Zabıta Müdürü H.A. hakkında cinsel içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında delillerin toplanmasının ardından H.A., "nitelikli cinsel taciz" suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, H.A.'nın tutuklanmasına karar verdi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
Karadeniz3. SayfaZabıtaEreğliGüncelSuçSon Dakika

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