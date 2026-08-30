Karakoçan\'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yakalandı.

Kaza, Karakoçan ilçesi Hamzalı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği GA 288 TZ plakalı otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.