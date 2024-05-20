Karaman'da 11 yaşındaki çocuk minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Karaman'da 11 yaşındaki çocuk minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

Karaman\'da 11 yaşındaki çocuk minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

Karaman'da bir çocuk, minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, çocuğun sağlık durumu iyi olduğu ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

20.05.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da 11 yaşındaki çocuğun minibüsün altında kalmaktan son anda kurtulduğu kaza anı kameraya yansırken, sağlık durumu iyi olan çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan Şehit Polis Hakan Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, duran yolcu otobüsünün önünden biranda yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan 11 yaşındaki A.K. isimli çocuğa R.K. idaresindeki 09 ABM 338 plakalı panelvan minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün önüne düşen çocuk, sürücünün dikkati ve ani fren yapmasıyla aracın altından kalmaktan son anda kurtuldu. Kazanın şokunu yaşayan çocuk hemen ayağa kalkarak yolun karşısına geçti. Çocuğa çarpan sürücü R.K. ise çocuğu alarak okuluna götürdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan çocuk daha sonra tedbir amaçlı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuk aniden önüme çıktı

Çocuğun başından ayrılmayan minibüsün sürücüsü R.K, "Otobüs yolcu indiriyordu, çocuk aniden koşarak biranda önüme çıktı. Frene bastım ama çocuk koştuğu için hafifçe çarptım. Otobüsten dolayı çocuğu göremedim. Otobüs olmasaydı çocuğu rahat bir şekilde görürdüm" diye konuştu.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Karaman, Çocuk, Trafik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da 11 yaşındaki çocuk minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:12 İran’da Reisi’nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak “Muhbir“ devraldı İran'da Reisi'nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak "Muhbir" devraldı
11:36 Reisi’nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail’den ilk yorum: Dahlimiz yok Reisi'nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail'den ilk yorum: Dahlimiz yok
10:57 Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi? Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı
09:54 Bir tarafta yas bir tarafta eğlence İran’da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümünü havai fişeklerle kutladı Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
11:33 Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti
11:27 Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı Saldırgan az kalsın boğuluyordu Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı! Saldırgan az kalsın boğuluyordu
10:52 Reisi’nin ölümü sonrası İngilizlerden çirkin manşet Reisi'nin ölümü sonrası İngilizlerden çirkin manşet
10:51 Mert Hakan Yandaş’tan Kerem Aktürkoğlu’na olay yanıt: 5’e1 dayak yerken Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na olay yanıt: 5'e1 dayak yerken
10:44 DolarTL değer kaybıyla başladı Dolar/TL değer kaybıyla başladı
10:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşumuz İran’ın yanında olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşumuz İran'ın yanında olacağız
10:19 Süper Lig’de kim nasıl şampiyon olur İşte tüm ihtimaller Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller
09:55 8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi 8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi
09:36 Esra Dermancıoğlu, Cannes’a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım Esra Dermancıoğlu, Cannes'a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 12:43:37. #1.11#
SON DAKİKA: Karaman'da 11 yaşındaki çocuk minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement