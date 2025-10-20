Karaman'da 12 Suçlu Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Karaman'da 12 Suçlu Tutuklandı

Karaman\'da 12 Suçlu Tutuklandı
20.10.2025 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da yapılan denetimlerde 12 kişi tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Karaman'da son 1 haftada yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 4 bin 148 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalanarak tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise alkollü araç kullanan 23 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 59 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 42 kişiye para cezası uygulandı. 109 araç trafikten men edilirken, 24 sürücünün ehliyetine el konuldu. Asayiş ve narkotik uygulamalarında da 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 30 kesici-delici alet, 1 muşta, 2 tabanca fişeği, 15 kilogram nargile tütünü, 19 gram bonzai, 2 gram kokain, 20 içimlik uyuşturucu emdirilmiş kağıt, 20 gram metamfetamin, 12 adet sentetik ecza, 6 gram esrar, 50 litre etil alkol ele geçirildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamının devamına yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz şekilde devam edileceği kaydedildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, karaman, 3-sayfa, Güncel, trafik, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da 12 Suçlu Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimize özgü ırk Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor Bir ilimize özgü ırk! Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor
Otobüs şoförünün hakaret edip darbetmeye çalıştığı şehit babası konuştu Otobüs şoförünün hakaret edip darbetmeye çalıştığı şehit babası konuştu
Venezuela’da uçak kazası: 2 ölü Venezuela'da uçak kazası: 2 ölü
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5’e düşürdü Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü
Bir ilimiz sele teslim Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Televizyonlar bin liraya satışa sunuldu, market savaş alanına döndü Televizyonlar bin liraya satışa sunuldu, market savaş alanına döndü

11:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti’nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
11:16
Türkiye’nin en kilolu ve en uzun bebeği “Ali Atilla“ dünyaya geldi
Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği "Ali Atilla" dünyaya geldi
11:13
CHP’nin kurultay iptal davası reddedildi
CHP'nin kurultay iptal davası reddedildi
11:02
Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor
Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor
10:59
Fenerbahçe’ye sponsor olan Hamdi Ulukaya’dan yeni hamle
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle
09:41
Gözler saat 15.30’a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek
Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 11:51:36. #7.13#
SON DAKİKA: Karaman'da 12 Suçlu Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.