Karaman'da 18 yaşındaki çoban dağda tüfekle vurulmuş halde ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman'da Hacıbaba Dağı'nda koyun otlatan 18 yaşındaki çoban, tüfekle göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu. Jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırılan genç çobanın, tüfeğin kazayla ateş almış olabileceği ihtimali araştırılıyor.
Karaman'da dağlık alana koyunlarını otlatmaya götüren 18 yaşındaki çoban tüfekle göğüs bölgesinden vurulmuş halde ölü bulundu.
Olay, dün sabah saatlerinde merkeze bağlı Muratdede köyü yakınlarındaki Hacıbaba Dağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dağa kendilerine ait koyunları otlatmaya götüren 18 yaşındaki Ramazan Kıyak, bir süre sonra babası Metin K.'yi telefonla arayarak durumunun iyi olmadığını söyleyip yardım istedi. Bunun üzerine hemen yola koyulan baba Metin K., bir taraftan da oğluna telefonla ulaşmaya çalıştı. Oğlunun telefonlara bakmaması üzerine baba Metin K., bölgedeki diğer yakınları olan çobanları arayarak oğlunun yardım istediğini söyleyerek bakmalarını istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri de sevk edildi. Ramazan Kıyak, yapılan aramalar sonucu dağlık alanda yanında götürdüğü tüfekle birlikte hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde, genç çobanın hayatını kaybettiğini belirlendi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Kıyak'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Genç çobanın hayvanlarını otlattığı sırada yanında bulunan tüfeğinin kazayla ateş alması sonucu vurulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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