Karaman'da 18 Yıl Cezalı Dolandırıcı Yakalandı

Karaman'da 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

KARAMAN - Karaman'da nitelikli dolandırıcılık suçundan 31 suç kaydı bulunan ve 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 31 suç kaydı bulunan ve 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan İ.K.'nin (35), Karaman'da bir adreste saklandığını belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adrese operasyon düzenleyen ekipler şahsı yakalayarak gözaltına aldı. 25 ilde arandığı da ortaya çıkan İ.K. emniyet ve adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.