Karaman'da aile içi kavga: 4 yaralı - Son Dakika
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Karaman'da aile içi kavga: 4 yaralı

Karaman\'da aile içi kavga: 4 yaralı

Karaman'da aile içinde çıkan bıçaklı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. Kavganın yaşandığı evde incelemelerde bulunan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

26.02.2024 00:28  Güncelleme: 00:29
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Karaman'da aile içi kavga: 4 yaralı

KARAMAN - Karaman'da aile içinde çıkan bıçaklı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, Üniversite Mahallesi 2066. Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, T.G.babası H.G.ile birlikte eşini ve çocuğunu almak için kayınpederi M.B.'nin evine gitti. Burada T.G. ve M.B. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, kayınpeder M.B. ile evde bulunan M.Ü. bıçakla, T.G. ve babası H.G. ise sopayla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine adrese ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kavganın yaşandığı evde incelemelerde bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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