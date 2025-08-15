Karaman\'da Apartmanda Yangın Korkuttu

Karaman'da apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın korkuttu.

Yangın, Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan 6. TOKİ konutlarındaki 5 katlı apartmanın zemin katındaki dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, daireden dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonrasında yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının elektrikten kaynaklı çıktığı ihtimali üzerinde durulurken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN