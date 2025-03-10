Karaman'da Baba ve Oğluna Köpek Saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Karaman'da Baba ve Oğluna Köpek Saldırdı

Karaman\'da Baba ve Oğluna Köpek Saldırdı

Karaman'da bir baba, 10 yaşındaki oğlunu korumaya çalışırken sahipli bir köpek tarafından ısırıldı. Olay sonrası baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı, saldırgan köpek ise yakalanarak barınağa götürüldü. Baba, köpeğin sahibine karşı şikayetçi olduğunu belirtti.

10.03.2025 10:29  Güncelleme: 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da yolda yürüyen baba ile 10 yaşındaki oğluna sahipli olduğu öğrenilen köpek saldırdı. Oğlunu köpekten korumaya çalışan baba köpeğin bacağından ısırması sonucu yaralandı. Saldırgan köpek, belediye ekiplerinin uzun çabaları sonucu yakalanarak belediye barınağına götürüldü.

Olay, İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi Prof. Dr. Ahmet Zeki Velidi Togan Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ziya Teber (45) oğlu Kerimcan Teber (10) ile yolda yürürken bir anda köpeğin saldırısına uğradı. Oğlunu korumak için kendini feda eden babanın ise bacağını köpek ısırdı. Bacağından yaralanan babanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan baba ile olayı yara almadan atlatan oğlu ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Saldırgan köpek, belediye görevlileri ile polis ekiplerine de zor anlar yaşattı. Uzun uğraşlar sonucu belediye ekibince uyuşturularak yakalanan köpek daha sonra belediyeye ait köpek barınağına götürüldü.

"Ben olmasaydım oğlum da Konya'daki çocuğun durumuna düşebilirdi"

Köpeğin bacağından ısırması sonucu yaralanan baba Ziya Teber, "Yolda oğlumla birlikte yürüyorduk bir anda köpek bize saldırdı. Oğluma saldırmasın diye onu kurtarmak istedim o sırada köpek bacağımı ısırdı. Köpeğin kuduz olma ihtimaline karşı hastaneye geldik ve aşı olduk. Yetkililerden ilgilenmelerini istiyorum. Köpek sahibinden de şikayetçiyim. Olayda kimin kastı varsa hepsinden şikayetçiyim. Kanuni yolara başvuracağım. Devletin buna bir an önce çözüm bulması lazım. Daha bu köpekler kaç kişiyi ısıracak. Ben olmasaydım oğlum da Konya'daki çocuğun durumuna düşebilirdi. Ben çocuğumu kurtarmak için kendimi feda ettim" dedi.

Baba ile oğluna saldıran köpeğin sahipli ve aşılarının tam olduğu ileri sürülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Güvenlik, karaman, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Olay, Kaza, Baba, Aşı, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Baba ve Oğluna Köpek Saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
X Twitter çöktü mü Siteye giren herkes aynı mesajı görüyor X (Twitter) çöktü mü? Siteye giren herkes aynı mesajı görüyor
Sevcan hemşire satırla öldürüldü Daha 2 ay önce evlenmişlerdi Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
Şara, 1000’den fazla kişinin öldüğü Lazkiye’deki olaylar için harekete geçti Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti
Ece Güler’in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Ece’ye tuvaletleri temizlettiler Ece Güler'in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler
Nepal’de sokaklara dökülen halk monarşi istedi Nepal'de sokaklara dökülen halk monarşi istedi
Real Madrid’den ayrılması gündemde: Arda Güler’in son talibi ortaya çıktı Real Madrid'den ayrılması gündemde: Arda Güler'in son talibi ortaya çıktı
İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray’a Cuesta piyangosu vurdu İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray'a Cuesta piyangosu vurdu
Rize’deki heyelan nedeniyle 18 ev için tahliye kararı Rize'deki heyelan nedeniyle 18 ev için tahliye kararı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
Samsunspor, Adana Demirspor’u 3-2 mağlup etti Samsunspor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti
Eyüpspor, Konyaspor’u 2-1 yendi Eyüpspor, Konyaspor'u 2-1 yendi

13:10 X Twitter çöktü mü Siteye giren herkes aynı mesajı görüyor X (Twitter) çöktü mü? Siteye giren herkes aynı mesajı görüyor
12:59 Sevcan hemşire satırla öldürüldü Daha 2 ay önce evlenmişlerdi Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
12:37 Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
09:50 Şara, 1000’den fazla kişinin öldüğü Lazkiye’deki olaylar için harekete geçti Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti
09:49 Ece Güler’in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Ece’ye tuvaletleri temizlettiler Ece Güler'in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler
19:05 Nepal’de sokaklara dökülen halk monarşi istedi Nepal'de sokaklara dökülen halk monarşi istedi
19:00 Real Madrid’den ayrılması gündemde: Arda Güler’in son talibi ortaya çıktı Real Madrid'den ayrılması gündemde: Arda Güler'in son talibi ortaya çıktı
18:47 İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray’a Cuesta piyangosu vurdu İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray'a Cuesta piyangosu vurdu
18:31 Rize’deki heyelan nedeniyle 18 ev için tahliye kararı Rize'deki heyelan nedeniyle 18 ev için tahliye kararı
18:17 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
18:13 Samsunspor, Adana Demirspor’u 3-2 mağlup etti Samsunspor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti
18:05 Eyüpspor, Konyaspor’u 2-1 yendi Eyüpspor, Konyaspor'u 2-1 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 13:35:13. #7.12#
SON DAKİKA: Karaman'da Baba ve Oğluna Köpek Saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.