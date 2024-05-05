Karaman'da balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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Karaman'da balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

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Karaman'da bulunan bir apartmanın son katındaki balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Çocuk, ailesi tarafından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Durumu ciddi olan çocuğun hayati tehlikesi bulunuyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

05.05.2024 12:58  Güncelleme: 12:59
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Karaman'da balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

KARAMAN - Karaman'da balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 646. Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın son katında meydana geldi. İddiaya göre, 2 yaşındaki M.K. isimli erkek çocuğu mutfak balkonunda oynadığı sırada biranda dengesini kaybederek yaklaşık 9 metre yükseklikten aşağı düştü. Çocuklarının düştüğünü fark eden ailesi özel araçlarıyla çocuğu hemen Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralı olan ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekibi, düşme olayının yaşandığı apartmanın bahçesinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman\'da balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

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