Karaman'da bir kişi evinin bahçesinde ölmüş olarak bulundu - Son Dakika
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Karaman'da bir kişi evinin bahçesinde ölmüş olarak bulundu

Karaman'da 67 yaşındaki bir adam, evinin bahçesinde komşuları tarafından ölü olarak bulundu. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede adamın gece yarısı düşerek kafasını beton zemine çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedeni otopsi için hastaneye kaldırıldı.

17.06.2024 13:11
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Karaman'da bir kişi evinin bahçesinde ölmüş olarak bulundu

KARAMAN - Karaman'da 67 yaşındaki adam evinin bahçesinde komşuları tarafından ölmüş olarak bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Kazımkarabekir Mahallesi 252. Sokak'ta bulunan müstakil evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bahçe duvarı yanında Hikmet Kuş'un hareketsiz bir şekilde yatığını gören komşuları durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Kuş'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Cansız bedini duvar dibinde bulunan Kuş'un yapılan ilk incelemede gece yarısı düşerek kafasını beton zemine çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından Hikmet Kuş'un cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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