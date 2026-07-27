Karaman\'da Bisikletli Çocuğa Pikap Çarptı

Karaman'da pikabın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

Kaza, Mümine Hatun Mahallesi 1390. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.U. idaresindeki 70 EU 814 plakalı pikap ile M.B.E. isimli çocuğun kullandığı bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.