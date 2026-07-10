Karaman'da Boğulma Tragedisi - Son Dakika
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Karaman'da Boğulma Tragedisi

Karaman\'da Boğulma Tragedisi
10.07.2026 21:14
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Yollarbaşı göletinde serinlemek için giren 15 yaşındaki İsmail Aktaş boğularak hayatını kaybetti.

Karaman'da serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Yollarbaşı köyünde bulunan Yollarbaşı Gölet'inde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki İsmail Aktaş, 4 arkadaşıyla birlikte serinlemek için Yollarbaşı göletine girdi. Bir süre sonra Aktaş'ın gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve polis dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu İsmail Aktaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Aktaş'ın cansız bedeni çıkarıldığı sırada yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aktaş'ın cenazesi ambulansla otopsi işlemleri yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İsmail Aktaş, Yollarbaşı, 3. Sayfa, Güvenlik, Karaman, Olaylar, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da Boğulma Tragedisi - Son Dakika

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