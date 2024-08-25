3.Sayfa

Karaman'da boş sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Fatih Mahallesi'nde tarlaların bulunduğu bölgedeki boş sulama kanalında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Ö.A.K. (6) isimli erkek çocuk sulama kanalındaki demir borunun üzerine çıkarak kanalın karşısına geçmeye çalıştı. O esnada dengesini kaybeden çocuk, yaklaşık 3 metre yükseklikten boş sulama kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kurduğu merdivenle sulama kanalına inen sağlık ekibi çocuğa müdahale etti. Müdahalenin ardından kanaldan çıkarılan çocuk ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN