Karaman'da cip ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Karaman'da cip ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Karaman'da meydana gelen trafik kazasında cip ile otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği kavşakta çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

08.05.2024 01:22
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Karaman'da cip ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

KARAMAN - Karaman'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 22.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S'nin kullandığı 70 ACC 154 plakalı Chery marka cip ile D.D. idaresindeki 70 HA 777 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 70 HA 777 plakalı otomobilin sürücüsü D.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin yaptığı incelemenin ardından araçlar yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Karaman'da cip ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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