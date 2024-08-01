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Karaman'da çoban köpeğinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Mesudiye köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köyde arkadaşlarıyla birlikte bisiklet süren 8 yaşındaki Y.A.'ya çoban köpeği saldırarak sırtından ısırdı. Çevredekilerin yardımıyla köpekten kurtarılan çocuk, bir süre şok yaşadı. Ailesi tarafından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Y.A., burada yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Çocuğun ailesinin köpeğin sahibinden şikayetçi olacağı öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN