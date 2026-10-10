Karaman\'da devrilen motosikletin sürücüsü, SUV\'a arkadan çarpma sonucu yaralandı.

Karaman'da SUV araca arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. (19) idaresindeki 70 ABU 310 plakalı motosiklet, S.T. yönetimindeki 35 CGY 596 plakalı Volkswagen marka SUV araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü A.K. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.