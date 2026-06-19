Yetişkin Engelli Kadın Ot Temizlerken Yangında Öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yetişkin Engelli Kadın Ot Temizlerken Yangında Öldü

19.06.2026 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde 76 yaşındaki ortopedik engelli kadın, evinin bahçesindeki kuru otları temizlemek isterken alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde 76 yaşındaki ortopedik engelli kadın, evinin bahçesindeki kuru otları temizlemek isterken alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Ayrancı ilçesi Yeni Mahalle Şehit Asker Ali İnceer Sokak'taki müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şeker ve tansiyon hastası ortopedik engelli Havva Aydemir (76), evinin bahçesindeki kuru otları temizlemek amacıyla yaktığı ateş kısa sürede büyüdü. Alevlerin arasında kalan yaşlı kadını görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Havva Aydemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Ayrancı, Karaman, Olaylar, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yetişkin Engelli Kadın Ot Temizlerken Yangında Öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık
Okan Buruk’tan İsmail Kartal’ı kızdıracak sözler Okan Buruk'tan İsmail Kartal'ı kızdıracak sözler
Aydınlatma direğine bağlayıp, üzerine un ve sıvı yağ döktüler Aydınlatma direğine bağlayıp, üzerine un ve sıvı yağ döktüler
JD Vance’tan Trump’a övgü yağmuru: IQ testinde zirvede olurdu JD Vance'tan Trump'a övgü yağmuru: IQ testinde zirvede olurdu
Trabzonspor’dan Barcelona’ya Avrupa bu transferi konuşur Trabzonspor'dan Barcelona'ya! Avrupa bu transferi konuşur
Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım’ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu

16:28
Fenerbahçe’den bir transfer bombası daha Temsilcisi İstanbul’a geldi
Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Temsilcisi İstanbul'a geldi
15:58
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu’na ilk salvo
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo
14:56
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı 31 Temmuz’a kadar ücretsiz olacak
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak
14:42
Oyuncu Ece İrtem’in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
14:37
Görüntü Alanya’dan Restorandaki “dans“ şovu büyük tartışma yarattı
Görüntü Alanya'dan! Restorandaki "dans" şovu büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 17:09:07. #7.12#
SON DAKİKA: Yetişkin Engelli Kadın Ot Temizlerken Yangında Öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.