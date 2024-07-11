Karaman'da Eski Kız Arkadaşını Bıçaklayan Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Karaman'da Eski Kız Arkadaşını Bıçaklayan Şahıs Gözaltına Alındı

Karaman\'da Eski Kız Arkadaşını Bıçaklayan Şahıs Gözaltına Alındı

Karaman'da Yavuz T., eski kız arkadaşı Seher İşler'in evine gittiği sırada kapıyı açan olmayınca balkondan tırmanarak içeri girdi. İçerde İşler ve yanında bulunan M.T. adlı erkekle karşılaşan Yavuz T., çıkan tartışma sonucunda bıçakla İşler ve M.T.'yi çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan İşler, kurtarılamadı. Yavuz T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

11.07.2024 15:21
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KARAMAN'da Yavuz T. (31), kapıyı açan olmayınca balkondan evine girdiği eski kız arkadaşı Seher İşler (23) ile yanında gördüğü M.T. adlı erkeği bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İşler, kurtarılamadı.

Olay, saat 07.00 sıralarında Larende Mahallesi 578 Sokak'taki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Yavuz T., eski kız arkadaşı Seher İşler'in evine gitti. Kapıyı açan olmayınca Yavuz T., balkondan tırmanıp üst katta oturan İşler'in evine girdi. Yavuz T. evde Seher İşler ve M.T. adlı erkekle karşılaştı. Burada, taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Yavuz T., bıçakla Seher İşler ve M.T.'yi, vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Gelen sesleri duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İşler ve M.T., ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İşler, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Yavuz T., polis ekipleri tarafından evde gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Eski Kız Arkadaşını Bıçaklayan Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da Eski Kız Arkadaşını Bıçaklayan Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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