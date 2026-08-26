Karaman'da Feci Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika
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Karaman'da Feci Kaza: 6 Yaralı

Karaman\'da Feci Kaza: 6 Yaralı
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Karaman'da meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı, sürücülerden biri ayağını kaybetti.

Karaman'da 6 kişinin yaralandığı ve sürücülerden birinin ayağının kopmasıyla sonuçlanan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, dönüş yapmaya için yavaşlayan otomobile arkadan gelen aracın çarptığı anlar yer aldı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Karaman Ereğli kara yolunun 13. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolu üzerindeki kontrolsüz kavşakta U dönüşü yapmakta olan Salih Ö.'nün (64) kullandığı 70 FF 754 plakalı Lada marka otomobile arkadan gelmekte olan Ahmet P. (41) idaresindeki 70 AP 455 plakalı Honda marka otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 70 FF 754 plakalı otomobil adeta demir yığınına dönerken, diğer araçta trafik levhalarını devirerek refüje ters döndü. Kazada sürücü Salih Ö.'nün sol ayağı diz kapağından koparken, diğer aracın sürücüsü ile araçta bulunan Aysan P. (39), E.P. (18), E.P. (15) ve A.P. (4), yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Karaman, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da Feci Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika

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