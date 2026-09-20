Karaman\'da iki grubun kavgasında 15 yaşındaki çocuk kalçasından bıçaklandı

Karaman'da iki grup arasında çıkan kavgada, 15 yaşındaki çocuk bıçaklanarak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kirişçi Mahallesi 41. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu ileri sürülen iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.U. (15) kalçasından bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekibi de olayın yaşandığı bölgede çalışma yaptı. Polis ekipleri olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.