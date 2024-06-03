Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yayanın kıl payı kurtulduğu anlar kamerada

3.Sayfa

İki otomobilin çarpıştığı kazada yayanın kıl payı kurtulduğu anlar kamerada

KARAMAN - Karaman'da 2 otomobil çarpışırken, kaldırımda kendisine yeşil ışığın yanmasını bekleyen yaya kadının kazadan kıl payı kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.İ.'nin kullandığı 70 AB 787 plakalı otomobil kavşaktan sola dönüş yaptığı esnada arkadan gelen A.Ü. idaresindeki 34 JZ 9644 plakalı Seat marka otomobil yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki otomobil de kontrolden çıkarak savrulurken, 34 JZ 9644 plakalı otomobil binanın bahçe duvarına çarparak, diğer otomobil de kaldırıma çıkarak durabildi. Kaza sırasında yolun karşısına geçmek için kendisine yeşil ışığın yanmasını bekleyen yaya bir kadın ise çarpışan otomobillerin üzerine gelmesinden kıl payı kurtulurken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücülerden S.İ. tedbir amaçlı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin yaptığı incelemenin ardından her iki araç da olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.