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Karaman'da intihara kalkışan kadını polis ikna etti

KARAMAN - Karaman'da oturduğu dairenin penceresine çıkarak intihara kalkışan yabancı uyruklu kadını polis ikna ederek indirildi.

Olay, akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi'nde bulunan 5. TOKİ konutlarındaki 5 katlı apartmanın 4. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen R.K. isimli kadın henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı intihar girişiminde bulunmak için oturduğu dairenin penceresine çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi kadının bulunduğu pencerenin altına branda açtı. Olay yerine gelen sağlık ekibi ise olası bir atlama durumuna karşı hazır beklerken, polis ekipleri de penceredeki kadını ikna etmek için konuşmaya başladı. R.K., polislerin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek pencereden indirildi. R.K. daha sonra olay yerinde bekleyen sağlık ekibinin yaptığı kontrolün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.