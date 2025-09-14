Karaman'da Jandarma Denetimi: 8 Tutuklama - Son Dakika
Karaman'da Jandarma Denetimi: 8 Tutuklama

14.09.2025 10:41
Jandarma uygulamalarında 8 kişi tutuklandı, uyuşturucu, ruhsatsız silah ve kaçak tütün ele geçirildi.

Karaman'da jandarmanın yaptığı uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 8 kişi tutuklanırken, uyuşturucu, ruhsatsız silahlar ve kaçak tütün geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 05-13 Eylül tarihlerinde JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 16 bin 913 kişi sorgulanırken, 39'unun çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Yakalanan 39 kişiden 8'i tutuklandı. Denetimlerde ayrıca kenevir bitkisi, 7 bin 350 gram kubar esrar, sentetik ecza hap, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, av tüfeği mühimmatı, 4 adet tabanca mühimmatı, 2 adet boş kartuş, 70 adet bandrolsüz sigara, 2 kilogram tütün ve 10 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti. - KARAMAN

Kaynak: İHA

