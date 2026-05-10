Karaman\'da Kaçak Tütün ve Uyuşturucu Denetimleri

10.05.2026 13:49
Karaman'da jandarma, son 2 haftada 15 kişiyi tutuklayarak kaçak tütün ve uyuşturucu ele geçirdi.

Karaman'da jandarma ekiplerince son 2 hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde kaçak tütün ve uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, aranan 15 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Nisan- 7 Mayıs tarihleri arasında sorumluluk bölgelerinde geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde, 31 bin 366 şahıs ile 8 bin 790 araç sorgulandı. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve asayiş ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde çeşitli suçlardan aranan 105 şahıs yakalanırken,15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Denetimlerde ise 184 adet kenevir bitkisi, muhtelif miktarda sentetik ecza hap, kubar esrar, kenevir tohumu, uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke, 4 adet makaron doldurma makinesi, 3 bin 310 adet dolu makaron, 10 kilogram kıyılmış tütün ve 3 bin adet boş makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, il genelinde huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamaların kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

