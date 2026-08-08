Karaman'da Kadın Kazada Yaralandı - Son Dakika
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Karaman'da Kadın Kazada Yaralandı

Karaman\'da Kadın Kazada Yaralandı
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Karaman'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu 25 yaşındaki kadın yaralandı.

Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 25 yaşındaki kadın yaralandı.

Kaza, Koçakdede Mahallesi Kenzi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S. idaresindeki 42 AOA 669 plakalı otomobil, caddede yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu 25 yaşındaki D.Q. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yandan bölgede sık kazaların yaşandığıyla ilgili vatandaşlar tarafından duvara yazılan yazı ve yetkililerden önlem alınmasına yönelik talep dikkat çekti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Karaman, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da Kadın Kazada Yaralandı - Son Dakika

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